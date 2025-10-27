 Aller au contenu principal
Keurig Dr Pepper revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles et lève 7 milliards de dollars pour financer l'opération JDE Peet's
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7, d'un historique des pressions exercées par les investisseurs activistes au paragraphe 8; mise à jour des actions)

Keurig Dr Pepper KDP.O a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles lundi et a déclaré avoir levé environ 7 milliards de dollars pour financer son achat du géant néerlandais du café JDE Peet's JDEP.AS , apaisant ainsi les craintes de certains investisseurs quant à l'augmentation de la dette.

Les actions du fabricant de boissons ont bondi deprès de 9 % dans les premiers échanges lundi, à la suite des prévisions optimistes et de l'investissement des géants financiers KKR

KKR.N et Apollo Global APO.N .

Keurig a annoncé l'acquisition de JDE Peet's pour environ 18 milliards de dollars en août, ainsi que des plans pour diviser les opérations de café de l'entité fusionnée et d'autres activités de boissons en deux sociétés cotées en bourse.

Sur les 7 milliards de dollars d'investissement, 4 milliards seront consacrés à une nouvelle coentreprise de fabrication de dosettes K-Cup et de portions individuelles, a indiqué Keurig.

KKR et Apollo investiront également le montant restant dans l'entreprise et dans l'éventuelle société de boissons par le biais d'actions privilégiées convertibles.

Les investisseurs ont exprimé des inquiétudes quant à l'accord, car il intervient dans un contexte de prix record pour le café dans le monde, en raison des sécheresses au Brésil et au Vietnam, les principaux producteurs, et à la suite des politiques tarifaires erratiques du président américain Donald Trump.

"Nous pensons que cette publication contribuera à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant l'achat et le plan de KDP", a déclaré Garrett Nelson, analyste chez CFRA Research.

Les actions de la sociétéont chuté d' environ 23 % depuis l'annonce de l'accord et, au début du mois, l'investisseur activiste Starboard Value a également pris une participation dans Keurig Dr Pepper après que l'acquisition a été rejetée par les investisseurs, a rapporté Reuters.

"Depuis l'annonce de l'opération (), nous avons également examiné attentivement les réactions des actionnaires et nous y répondons par des mesures décisives, notamment de nouveaux investissements stratégiques visant à renforcer notre bilan et une nouvelle approche de la structure de direction", a déclaré Tim Cofer, directeur général de Keurig Dr Pepper.

Le conseil d'administration de Keurig a également entamé une recherche pour trouver le futur directeur général de l'entité mondiale du café, car le directeur financier Sudhanshu Priyadarshi n'assumera plus ce rôle, comme indiqué précédemment, a déclaré l'entreprise.

La société s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires net de l'année 2025 connaisse une croissance à un chiffre élevé, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance à un chiffre moyen.

Le chiffre d'affaires de 4,31 milliards de dollars réalisé au troisième trimestre a battu les estimations des analystes qui tablaient sur 4,15 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

