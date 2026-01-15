Keurig Dr Pepper devrait conclure le rachat de JDE Peet's au début du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails de la déclaration et du contexte)

Keurig Dr Pepper KDP.O et le véhicule néerlandais Kodiak BidCo ont lancé jeudi une offre publique d'achat en numéraire sur le groupe de café et de thé JDE Peet's JDEP.AS , qu'ils espèrent finaliser au début du deuxième trimestre.

Le prix de l'offre est de 31,85 euros par action, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué. Les actions de JDE Peet's ont clôturé à 31,88 euros mercredi, ce qui représente une capitalisation boursière de 15,56 milliards d'euros (18,10 milliards de dollars), selon les données du LSEG.

Les entreprises ont déclaré qu'elles avaient obtenu toutes les autorisations de concurrence pour l'opération, que le conseil d'administration de JDE Peet's soutenait pleinement le rachat et recommandait à l'unanimité aux actionnaires de l'accepter. Elles ont ajouté que les investisseurs détenant une participation combinée d'environ 69 % s'étaient irrévocablement engagés à accepter l'offre. Keurig avait annoncé l'acquisition pour environ 18 milliards de dollars en août 2025, ainsi que des plans pour diviser les activités de café de l'entité fusionnée et d'autres activités de boissons, y compris les sodas Dr Pepper, en deux sociétés cotées en bourse.

(1 dollar = 0,8596 euro)