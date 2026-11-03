Keurig Dr Pepper dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une demande soutenue pour les boissons plus chères

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Keurig Dr Pepper KDP.O a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses boissons énergisantes et ses sodas haut de gamme aux États-Unis.

Le fabricant de boissons a réussi à maintenir la dynamique de ses ventes trimestrielles tout en renforçant ses investissements dans des marques plus onéreuses, notamment Dr Pepper Zero Sugar, le soda prébiotique Bloom Pop et les boissons énergisantes Ghost.

"Notre portefeuille de boissons rafraîchissantes a maintenu sa dynamique de croissance à deux chiffres et nous avons enregistré de solides résultats dans le secteur du café, portés par la forte rentabilité de l'activité café de JDE Peet's (branche café)," a déclaré le directeur général Tim Cofer dans un communiqué.

L'action de la société a progressé d'environ 1 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Elle a enregistré une hausse d'environ 31 % depuis le début de l'année.

Les volumes du segment des boissons rafraîchissantes sur le marché intérieur de la société – sa principale source de chiffre d’affaires – ont progressé de 7,2 % au cours du trimestre considéré, tandis que les prix ont augmenté de 3,7 % par rapport à l’année précédente.

Son segment café aux États-Unis a enregistré une croissance en volume de 6,9 % après avoir reculé de 4 % un an plus tôt.

En avril, Keurig a finalisé l’acquisition, pour 18 milliards de dollars , du fabricant néerlandais de café et de thé JDE Peet’s et a nommé le mois dernier Russ Torres, ancien dirigeant de Kimberly-Clark, à la tête de l’activité café, qui devrait devenir une société cotée en bourse au début de l’année prochaine.

La société a réaffirmé ses prévisions annuelles pour la troisième fois de cet exercice fiscal, précisant qu’elles incluent un chiffre d’affaires net compris entre environ 8,3 et 8,4 milliards de dollars , ainsi qu’une contribution de l’acquisition de JDE Peet’s à la croissance du bénéfice par action de 7 à 8 points de pourcentage.

Toutefois, la marge brute trimestrielle s’est établie à 48 %, contre 54,3 % un an plus tôt, reflétant les pressions inflationnistes et la hausse des dépenses, notamment en marketing. Cet impact a été partiellement atténué par un gain de 99 millions de dollars lié aux remboursements de droits de douane.

Plusieurs entreprises en contact direct avec les consommateurs, notamment des marques alimentaires et de produits ménagers, ont prévenu que de nouvelles hausses de prix étaient à prévoir l’année prochaine afin de compenser la hausse des coûts liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Keurig Dr Pepper a affiché un bénéfice ajusté de 66 centimes par action pour le trimestre, contre des estimations des analystes de 62 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 70,6 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 7,34 milliards de dollars . Les analystes tablaient sur une hausse de 70,2 %, à 7,33 milliards de dollars .