Keurig Dr Pepper chute alors qu'il s'apprête à racheter la société néerlandaise de café JDE Peet's
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 août - ** Les actions de Keurig Dr Pepper KDP.O ont baissé de 9 % à 32,13 $

** La société rachète la société néerlandaise de café JDE Peet's JDEP.AS pour 15,7 milliards d'euros (18,4 milliards de dollars) en espèces

** L'opération offre une prime de 20 % par rapport au cours de clôture du marché de JDEP vendredi

** La société fusionnée, qui vise à étendre son offre de café à plus de 100 pays, prévoit de séparer ses unités de boissons et de café "dès que possible", a déclaré Keurig

** Depuis le début de l'année, l'action KDP a progressé de 9,3 %

Valeurs associées

JDE PEET'S
31,1600 EUR Euronext Amsterdam +17,41%
KEURIG DR PEPPER
32,3250 USD NASDAQ -8,00%
