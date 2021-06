Kerlink & WEGoT, spécialiste indien des solutions IoT pour l'eau,

s'associent pour accélérer fortement les déploiements.

Thorigné-Fouillard, France et Chennai, Inde - 10 juin 2021, 18h00 - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et WEGoT, fournisseur de systèmes radio de gestion de l'eau en temps réel, annoncent aujourd'hui leur partenariat pour étendre et accélérer l'adoption des solutions de WEGoT afin de remédier aux graves pénuries d'eau en Inde.