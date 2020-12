Kerlink & SmartMakers créent une solution complète

de suivi et de monitoring des actifs en temps réel

Thorigné-Fouillard, France et Ettlingen, Allemagne - 1er décembre 2020, 8h30 CEST - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), et SmartMakers, un des principaux fournisseurs de solutions IoT d'amélioration de processus industriels, annoncent aujourd'hui leur solution de géolocalisation LoRaWAN® d'actifs distants. Cette solution permet aux entreprises de localiser et de suivre en temps réel l'état de leurs produits et de leurs systèmes de production. Les solutions fonctionnent à l'intérieur des bâtiments, à l'extérieur et en transit, permettant une grande variété de domaines d'application.