Kerlink signe avec Microlink pour être son distributeur de la solution LoRaWAN® en Colombie et au Pérou

Les deux sociétés aideront leurs clients à concevoir, déployer et exploiter des réseaux IoT et opérer des applications pour le transport, l'énergie, l'agriculture, les villes intelligentes et d'autres secteurs verticaux

Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), et Microlink, spécialiste sud-américain des télécommunications, signent un accord de distribution visant à développer l'usage des réseaux LoRaWAN® en Colombie et au Pérou, pays en forte croissance IoT.