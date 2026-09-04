Kerlink s'allie à DataPrint dans un partenariat de distribution

Kerlink annonce la signature d'un partenariat de distribution avec DataPrint, permettant à Kerlink d'élargir sa présence sur toute la chaîne de valeur IoT et de renforcer sa couverture commerciale sur l'ensemble du territoire français, tout en consolidant son écosystème de distributeurs de confiance.

Dans ce cadre, DataPrint distribuera le portefeuille de passerelles LoRaWAN de Kerlink, comprenant les gammes Wirnet Indoor et Outdoor. Il proposera également l'offre de services de Kerlink, conçue pour permettre aux clients de déployer, de sécuriser et d'exploiter leurs réseaux LoRaWAN plus rapidement et plus sereinement.

En associant les passerelles et les services de Kerlink à la gamme de capteurs LoRaWAN distribuée par DataPrint, ce partenariat couvre l'ensemble de la chaîne de valeur IoT (Internet des Objets), permettant aux clients de bénéficier de solutions complètes et aux deux entreprises d'étendre leur couverture commerciale sur le territoire français.

"Cette collaboration vise à accélérer le développement de marchés stratégiques tels que les bâtiments intelligents (smart buildings), les villes intelligentes (smart cities) et l'IoT industriel, en s'appuyant sur l'écosystème et l'expertise métier de DataPrint", précise le fournisseur français de solutions de connectivité.

L'accord permet également à Kerlink d'élargir son portefeuille de grands comptes et son réseau d'intégrateurs, en complément de ses canaux existants. Il renforce par ailleurs le niveau d'accompagnement technique proposé aux clients finaux, contribuant ainsi au développement de projets et de déploiements LoRaWAN en France.