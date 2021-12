Communiqué de presse KERLINK



Les Wirnet™ Station de Kerlink connectent des solutions innovantes à La Clusaz, une des stations de ski les plus populaires en France.



Kerlink, spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), participe à l'essor de l'IoT, même en altitude, grâce à un réseau LoRaWAN® déployé à La Clusaz, l'une des stations de ski les plus populaires des Alpes françaises.



Accompagnée par Adeunis, partenaire de longue date de Kerlink, et API-K, La Clusaz est couverte en LoRaWAN® grâce à une Wirnet™ Station de Kerlink, station outdoor robuste, performante et très fiable pour les réseaux IoT publics et privés.