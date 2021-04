KERLINK LANCE UNE AUGMENTATION

DE CAPITAL AU PROFIT D'UNE CATEGORIE DE BENEFICIAIRES

Lancement d'une augmentation de capital en numéraire via la construction

accélérée d'un livre d'ordres pour un montant d'environ 8 millions d'euros

Thorigné-Fouillard, Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital via la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant d'environ 8 millions d'euros. Cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, sera exclusivement réservée à des investisseurs qualifiés conformément à la dixième résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 22 juin 2020 et à l'autorisation donnée par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 avril 2021.