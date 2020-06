Kerlink intègre son offre Wanesy Management Center avec la

plateforme IoT innovante de la société américaine TagoIO

Thorigné-Fouillard, France et Raleigh, N.C. USA - 18 juin 2020, 18h00 - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), et TagoIO, une entreprise qui développe une plateforme logicielle innovante, annoncent aujourd'hui l'intégration du WanesyTM Management Center de Kerlink à la plateforme IoT de TagoIO.

La plateforme de bout en bout, hébergée dans le cloud, développée par TagoIO permet la configuration et l'exploitation d'un réseau IoT de façon très simple. L'offre PaaS1 de TagoIO permet ainsi d'avoir accès à toutes les fonctionnalités essentielles qu'un réseau IoT requiert : gestion des équipements connectés, stockage des données, visualisation des données en temps réel, gestion des utilisateurs ainsi que notifications et des analyses personnalisées.