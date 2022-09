Kerlink et Takumi Shoji signent un accord de distribution pour fournir des solutions clés en main et soutenir l'expansion du marché LoRaWAN® au Japon.

Thorigné-Fouillard, le 6 Septembre 2022 – 8h00 CEST – Kerlink (ALKLK-FR0013156007), spécialiste et leader mondial des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT) et Takumi Shoji Co. Ltd., société de commerce informatique japonaise de référence dont le portefeuille couvre des semi-conducteurs aux équipements de systèmes IoT, annoncent aujourd'hui leur partenariat pour promouvoir, vendre et supporter les solutions de Kerlink sur le marché japonais de l'IoT.