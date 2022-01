Kerlink et CITiLIGHT étendent leur collaboration

et proposent des systèmes d'éclairage public intelligent LoRaWAN®

dans le monde entier

Thorigné-Fouillard, France et Guragram, Inde - 20 janvier 2022, 18h00 CEST - Dans la foulée du lancement de sa dernière passerelle LoRaWAN® outdoor, la Wirnet™ iStation, Kerlink (AKLK – FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), s'est associé à CITiLIGHT, premier fournisseur de solutions d'éclairage intelligent en Inde, pour collaborer et déployer de grands projets d'éclairage public intelligent en Inde et à l'international.