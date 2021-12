KERLINK : atterrissage 2021 dans la fourchette haute des objectifs

Chiffre d’affaires attendu de l’ordre de 19 M€

Croissance annuelle des ventes d’environ +70%

Thorigné-Fouillard, – Kerlink (AKLK – FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), précise aujourd’hui l’atterrissage de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2021.

Comme annoncé le 23 septembre dernier, Kerlink anticipait un chiffre d’affaires 2021 compris entre 16 et 19 M€. Pour rappel, la performance de l’année était conditionnée par la bonne exécution du carnet de commandes dans un contexte sans précédent de tensions sur les approvisionnements en semi-conducteurs et matières premières affectant l’ensemble du secteur.