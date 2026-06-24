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KERLINK : Assemblée générale mixte des actionnaires du 23 juin 2026 Seconde convocation le 9 juillet 2026.
information fournie par Boursorama CP 24/06/2026 à 18:00

Communiqué de presse KERLINK

Assemblée générale mixte des actionnaires du 23 juin 2026 Seconde convocation le 9 juillet 2026

Kerlink, spécialiste des solutions dédiées à l’Internet des Objets (IoT), annonce aujourd’hui que son Assemblée Générale Mixte convoquée le 23 juin 2026 n’a pas pu valablement délibérer faute de quorum, et qu’une nouvelle Assemblée Générale Mixte est appelée à délibérer sur le même ordre du jour le 9 juillet 2026 à 14h00 au siège social de la Société, 1, rue Jacqueline Auriol, 35235 THORIGNE-FOUILLARD.

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