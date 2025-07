Kerlink : activité en croissance de 16% au premier semestre

(AOF) - Kerlink a dévoilé un chiffre d'affaires de plus de 7,2 millions d'euros pour le premier semestre 2025, en hausse de 16% sur un an. Le spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet confirme sa capacité à renouer avec une croissance solide cette année. Il anticipe une nette amélioration de ses résultats dès le premier semestre grâce à l'appréciation attendue de la marge brute et la maîtrise de la structure de charges.

