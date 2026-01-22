 Aller au contenu principal
Kerlink aborde 2026 avec 7,5 MEUR de carnet de commandes
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 18:14

Kerlink, spécialiste des réseaux dédiés à l'Internet des objets, a publié un chiffre d'affaires 2025 en hausse de 26%, à 14,7 MEUR, malgré un contexte économique jugé difficile.

La croissance a été portée par les opérateurs privés, qui représentent près de 95% de l'activité. Tous les segments progressent, tandis que la zone EMEA concentre l'essentiel des ventes (89%, près de 13 MEUR, 20%).

Les Amériques affichent une forte accélération (CA multiplié par cinq à 1,1 MEUR), l'Asie restant marginale. Le mix se renforce au profit des infrastructures réseaux (86% du CA), alors que les services reculent de 29% après l'arrêt de deux contrats NaaS début 2024.Kerlink aborde 2026 avec l'objectif de prolonger la dynamique de croissance et d'amélioration des résultats amorcée en 2025.

Pour soutenir son activité, le groupe compte activer de nouveaux relais, notamment avec la mise sur le marché au premier semestre 2026 de Track Value, une première application industrielle dédiée au fret et à la logistique, adossée à la connectivité IoT satellitaire de Kinéis. Plusieurs projets sont déjà en phase de test chez des clients, avec l'espoir de déboucher sur des commandes de déploiement.

A l'international, Kerlink entend capitaliser sur la montée en puissance observée dans les Amériques et viser la concrétisation de quelques dossiers significatifs en Asie. Le groupe s'appuie enfin sur sa base d'activité historique et annonce un carnet de commandes de 7,5 MEUR pour 2026, contre 8 MEUR en janvier 2025.

