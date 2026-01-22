Kerlink aborde 2026 avec 7,5 MEUR de carnet de commandes
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 18:14
La croissance a été portée par les opérateurs privés, qui représentent près de 95% de l'activité. Tous les segments progressent, tandis que la zone EMEA concentre l'essentiel des ventes (89%, près de 13 MEUR, 20%).
Les Amériques affichent une forte accélération (CA multiplié par cinq à 1,1 MEUR), l'Asie restant marginale. Le mix se renforce au profit des infrastructures réseaux (86% du CA), alors que les services reculent de 29% après l'arrêt de deux contrats NaaS début 2024.Kerlink aborde 2026 avec l'objectif de prolonger la dynamique de croissance et d'amélioration des résultats amorcée en 2025.
Pour soutenir son activité, le groupe compte activer de nouveaux relais, notamment avec la mise sur le marché au premier semestre 2026 de Track Value, une première application industrielle dédiée au fret et à la logistique, adossée à la connectivité IoT satellitaire de Kinéis. Plusieurs projets sont déjà en phase de test chez des clients, avec l'espoir de déboucher sur des commandes de déploiement.
A l'international, Kerlink entend capitaliser sur la montée en puissance observée dans les Amériques et viser la concrétisation de quelques dossiers significatifs en Asie. Le groupe s'appuie enfin sur sa base d'activité historique et annonce un carnet de commandes de 7,5 MEUR pour 2026, contre 8 MEUR en janvier 2025.
Valeurs associées
|1,1850 EUR
|Euronext Paris
|+10,23%
A lire aussi
-
Tesla en hausse après que Musk a déclaré qu'elle a commencé des trajets en robotaxi à Austin sans moniteurs de sécurité
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour) 22 janvier - ** Les actions de Tesla TSLA.O augmentent de 3,6 % à 447,07 ... Lire la suite
-
Le chef des Gardiens de la Révolution d'Iran a averti jeudi Washington que ses forces avaient "le doigt sur la gâchette" après plusieurs semaines de manifestations et de répression en Iran, Donald Trump jugeant lui que Téhéran était disposé "à parler". Devant le ... Lire la suite
-
Alors que des affrontements se poursuivent dans la région voisine du Kordofan, le Premier ministre soudanais a annoncé le retour du gouvernement pro-armée dans la capitale après près de trois années d'exil. Un retour qui veut marquer le début de la reconstruction ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron se "félicite" du retour à une situation "beaucoup plus acceptable" avec les Etats-Unis au sujet du Groenland. "Nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants" dit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer