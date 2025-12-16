 Aller au contenu principal
Kering vend sa participation majoritaire dans une propriété new-yorkaise pour 900 millions de dollars
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 10:00

Kering PRTP.PA , propriétaire de la marque de luxe Gucci, a annoncé mardi qu'il avait accepté de vendre une participation de 60% dans une propriété de premier ordre à New York à la société de capital-investissement Ardian, ce qui lui permettra de lever 690 millions de dollars en numéraire.

L'accord, d'abord rapporté par Reuters en juin, intervient alors que Kering cherche à réduire sa dette et à protéger sa cote de crédit.

Kering apportera la propriété située au 715-717 Fifth Avenue à une joint-venture nouvellement créée avec Ardian, tout en conservant une participation de 40 %, a déclaré le groupe.

La transaction valorise la propriété à 900 millions de dollars, soit moins que les 963 millions de dollars payés par Kering pour l'immeuble en 2024.

Dans le cadre d'un accord similaire annoncé en janvier, Kering a vendu une participation majoritaire dans trois de ses actifs immobiliers parisiens à la société française Ardian, libérant ainsi un produit de 837 millions d'euros.

"Comme l'accord d'investissement déjà signé à Paris, cette transaction nous permet de sécuriser à long terme un autre emplacement commercial de premier plan pour nos Maisons tout en améliorant notre flexibilité financière", a déclaré Jean-Marc Duplaix, directeur général de Kering, en commentant l'accord avec Ardian à New York.

Les bénéfices tirés des sacs à main et de la mode étant en baisse par rapport au sommet atteint en 2022, Kering a recours à des cessions de premier plan pour réduire sa dette. En octobre, il a accepté de vendre son unité de beauté au géant des cosmétiques L'Oréal pour 4,7 milliards de dollars .

