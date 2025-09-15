Kering va développer les lunettes de marque Valentino

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe de luxe français Kering , détenteur de 30% de la maison de couture Valentino, va développer et distribuer les collections de lunettes de vue et solaires de la marque italienne, selon un communiqué diffusé lundi.

La collaboration entre Kering Eyewear, la branche lunetterie et beauté de Kering, et Valentino "prendra effet à compter du 1er janvier 2026 et marque le début d’un partenariat de long terme entre ces deux acteurs majeurs du secteur du luxe", selon le communiqué.

Le groupe de luxe entend développer les collections lunettes de Valentino "en parfaite cohérence avec (la) vision" de la marque italienne, déclare Roberto Vedovotto, PDG de Kering Eyewear cité dans le communiqué.

Jusqu'ici, Valentino collaborait pour ces produits avec le groupe AKN, basé en Suisse.

Kering Eyewear conçoit, développe et distribue déjà des lunettes pour 15 marques de luxe, dont ses propres marques Gucci et Saint Laurent, mais aussi Cartier, Chloé, Montblanc ou encore Puma.

La première collection issue du nouveau partenariat sera présentée lors du défilé Valentino à Paris le 5 octobre 2025. Les collections seront disponibles à la vente à partir de mars 2026.

Kering Eyewear est une des rares divisions de Kering à avoir connu une légère hausse (de 2%) de ses ventes au premier semestre 2025 alors que le groupe propriétaire des marques de mode Gucci, Yves Saint Laurent ou Bottega Veneta a annoncé une chute de 46% de son bénéfice net au premier semestre, à 474 millions d'euros, un plongeon de 16% de son chiffre d'affaires, à 7,6 milliards d'euros et un endettement de 95 milliards d'euros.

Kering détient 30% de Valentino depuis 2023. Vendredi, le groupe français et le fond d'investissement qatari Mayhoola, qui possède les 70% restants, ont annoncé avoir conclu un accord qui repousse à 2028 au plus tôt l'éventuelle acquisition par Kering du solde du capital.