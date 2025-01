Kering: un accord avec Ardian pour 3 ensembles immobiliers information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 18:02









(CercleFinance.com) - Kering et Ardian annoncent ce jour la signature d'un accord d'investissement concernant trois ensembles immobiliers à Paris.



Ce portefeuille comprend l'Hôtel de Nocé, situé au 26, place Vendôme, et deux immeubles situés au 35-37 et au 56, avenue Montaigne.



Kering apportera ces actifs dans une joint-venture nouvellement créée. Ardian détiendra une participation de 60% dans ce portefeuille immobilier tandis que Kering conservera les 40% restants. Kering recevra en contrepartie un montant net de 837 millions d'euros.



L'opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025.



Jean-Marc Duplaix, Directeur général adjoint de Kering et Directeur des Opérations, a déclaré : ' Nous sommes très heureux de ce partenariat qui nous permet de sécuriser des emplacements clés sur le long terme tout en préservant notre flexibilité financière. Ardian, société d'investissement de premier plan, est un partenaire de qualité avec qui nous partageons un héritage français et une vision commune. '





