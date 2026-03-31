Kering, TFF Group, Wendel... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Argan

La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques précisera ses résultats annuels.

Atos

Atos a annoncé la finalisation de la vente de Bull, son activité de calcul avancé, à l'Etat français, pour une valeur d'entreprise pouvant atteindre 404 millions d'euros.

Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché annoncera ses résultats annuels.

GTT

GTT rapporte avoir reçu une commande du chantier naval Hanwha Ocean portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.

Hopscotch

Le groupe de communication signalera ses résultats annuels.

Idi

La société d'investissement dévoilera ses résultats annuels.

Invibes Advertising

La société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale a vu son Ebitda courant passer à -3,6MEUR, contre -2,3MEUR un an plus tôt.

Kering / L'Oréal

Kering et L'Oréal ont annoncé la finalisation de leur partenariat stratégique dans la beauté selon les termes communiqués le 19 octobre 2025, après avoir obtenu l'aval des autorités de la concurrence.

Lacroix

Lacroix a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de 445,5 millions d'euros, en repli de 6,5% à périmètre constant (hors segment signalisation cédé fin avril 2024). Cette évolution s'explique entièrement par le repli de l'activité Electronics.

Louis Hachette Group

Le groupe poursuit le recentrage stratégique de sa filiale médias, tout en ouvrant son capital à Vivendi pour soutenir son développement.

Synergie

Le spécialiste des ressources humaines indiquera ses résultats annuels.

TFF Group

TFF Group (Tonnellerie François Frères) annonce avoir finalisé l'acquisition des 45 % restants de la Tonnellerie Rémond.

Wendel

Le groupe d'investissement Wendel a annoncé aujourd'hui la nomination de Harper Mates au poste de CEO de sa filiale nord-américaine.