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Kering, TFF Group, Wendel... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 31/03/2026 à 18:24

(AOF) - Argan

La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques précisera ses résultats annuels.

Atos

Atos a annoncé la finalisation de la vente de Bull, son activité de calcul avancé, à l'Etat français, pour une valeur d'entreprise pouvant atteindre 404 millions d'euros.

Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché annoncera ses résultats annuels.

GTT

GTT rapporte avoir reçu une commande du chantier naval Hanwha Ocean portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.

Hopscotch

Le groupe de communication signalera ses résultats annuels.

Idi

La société d'investissement dévoilera ses résultats annuels.

Invibes Advertising

La société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale a vu son Ebitda courant passer à -3,6MEUR, contre -2,3MEUR un an plus tôt.

Kering / L'Oréal

Kering et L'Oréal ont annoncé la finalisation de leur partenariat stratégique dans la beauté selon les termes communiqués le 19 octobre 2025, après avoir obtenu l'aval des autorités de la concurrence.

Lacroix

Lacroix a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de 445,5 millions d'euros, en repli de 6,5% à périmètre constant (hors segment signalisation cédé fin avril 2024). Cette évolution s'explique entièrement par le repli de l'activité Electronics.

Louis Hachette Group

Le groupe poursuit le recentrage stratégique de sa filiale médias, tout en ouvrant son capital à Vivendi pour soutenir son développement.

Synergie

Le spécialiste des ressources humaines indiquera ses résultats annuels.

TFF Group

TFF Group (Tonnellerie François Frères) annonce avoir finalisé l'acquisition des 45 % restants de la Tonnellerie Rémond.

Wendel

Le groupe d'investissement Wendel a annoncé aujourd'hui la nomination de Harper Mates au poste de CEO de sa filiale nord-américaine.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

ARGAN
56,4000 EUR Euronext Paris +0,53%
ATOS
33,7500 EUR Euronext Paris +0,48%
BILENDI
13,7000 EUR Euronext Paris +3,40%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
203,2000 EUR Euronext Paris +2,52%
HOPSCOTCH GRP
11,3000 EUR Euronext Paris +1,35%
IDI
66,6000 EUR Euronext Paris +0,30%
INVIBES ADV
0,7420 EUR Euronext Paris 0,00%
KERING
256,6000 EUR Euronext Paris +0,04%
L'OREAL
349,3500 EUR Euronext Paris -0,54%
LACROIX
12,5500 EUR Euronext Paris +0,40%
LOUIS HACHETTE GROUP
1,5595 EUR Euronext Paris +0,61%
SYNERGIE
26,300 EUR Euronext Paris -0,75%
VIVENDI
1,7750 EUR Euronext Paris +1,17%
WENDEL
76,9500 EUR Euronext Paris +0,92%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/03/2026 à 18:24:00.

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