Kering, TFF Group, Wendel... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Argan
La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques précisera ses résultats annuels.
Atos a annoncé la finalisation de la vente de Bull, son activité de calcul avancé, à l'Etat français, pour une valeur d'entreprise pouvant atteindre 404 millions d'euros.
Bilendi
Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché annoncera ses résultats annuels.
GTT rapporte avoir reçu une commande du chantier naval Hanwha Ocean portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.
Hopscotch
Le groupe de communication signalera ses résultats annuels.
Idi
La société d'investissement dévoilera ses résultats annuels.
Invibes Advertising
La société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale a vu son Ebitda courant passer à -3,6MEUR, contre -2,3MEUR un an plus tôt.
Kering et L'Oréal ont annoncé la finalisation de leur partenariat stratégique dans la beauté selon les termes communiqués le 19 octobre 2025, après avoir obtenu l'aval des autorités de la concurrence.
Lacroix
Lacroix a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de 445,5 millions d'euros, en repli de 6,5% à périmètre constant (hors segment signalisation cédé fin avril 2024). Cette évolution s'explique entièrement par le repli de l'activité Electronics.
Louis Hachette Group
Le groupe poursuit le recentrage stratégique de sa filiale médias, tout en ouvrant son capital à Vivendi pour soutenir son développement.
Synergie
Le spécialiste des ressources humaines indiquera ses résultats annuels.
TFF Group
TFF Group (Tonnellerie François Frères) annonce avoir finalisé l'acquisition des 45 % restants de la Tonnellerie Rémond.
Le groupe d'investissement Wendel a annoncé aujourd'hui la nomination de Harper Mates au poste de CEO de sa filiale nord-américaine.
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