Kering, Solutions 30, Drone Volt... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 18/09/2025 à 09:04

(AOF) - Advicenne

La société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements pour les personnes souffrant de maladies rénales rares rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds livrera ses résultats du premier semestre.

Altamir

La société cotée de private equity communiquera ses résultats du premier semestre.

Boiron

Le laboratoire pharmaceutique précisera ses résultats du premier semestre.

Bolloré

Au premier semestre 2025, Bolloré a enregistré un bénéfice net de 242 millions d'euros contre 3,884 milliards d'euros au premier semestre 2024, qui intégrait la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (3,7 milliards d'euros). Le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 123 millions d'euros contre un résultat opérationnel ajusté à l'équilibre au premier semestre 2024. Le résultat opérationnel ajusté de l'activité Communication est ressorti à 203 millions d'euros en progression de 131%.

CIS

CIS a dévoilé des résultats semestriels en nette hausse, l'activité ayant été portée par la montée en puissance de contrats majeurs en Afrique et Eurasie. Sur la période, le chiffre d'affaires a progressé de 18,6 %, à 236,5 millions d'euros, tandis que l'Ebitda a bondi de 52,5 %, à 19,2 millions d'euros. La société qui assure la gestion de bases-vie dans les environnements onshore et offshore les plus isolés précise que " la contribution croissante des nouveaux contrats et l'impact des plans de performance se traduisent par une bonne maîtrise de la structure de charges opérationnelles ".

Cogelec

Cogelec a fait état de ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2025, d'où ressort un résultat net de 2,4 millions d'euros, en retrait de 16,7%. L'Ebitda du spécialiste du contrôle d'accès dans l'habitat collectif s'est, pour sa part, amélioré de 16,1%, à 7,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'élève sur la période à 42,1 millions d'euros, en croissance de 16,1 millions d'euros. La marge brute ressort à 28,3 millions d'euros, contre 24,3 millions un an auparavant.

Damartex

Damartex a dévoilé une nette amélioration de ses résultats annuels. Sur l'exercice 2024-2025, l'Ebitda opérationnel a bondi de 28,8 %, à 15,8 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant est passé de -1,5 million d'euros à 2,1 millions d'euros. De son côté, la perte nette s'est sensiblement réduite en passant de 36 à 17,7 millions d'euros. Enfin, le chiffre d'affaires est resté quasi-stable avec un très léger repli de 0,6 %, à 521,2 millions d'euros.

Drone Volt

Drone Volt enregistre un chiffre d'affaires de 4,2 millions d'euros au premier semestre 2025, en repli de 82%. La marge brute recule de 22% sur cette période, à 1,8 million d'euros. Le taux de marge brute a été multiplié par plus de quatre sur un an, pour atteindre 42%, contre 10% au premier semestre 2024. L'Ebitda est négatif à hauteur de 1,5 million d'euros, contre -1,1 million d'euros au premier semestre 2024. Le groupe enregistre une perte nette à 8 millions d'euros, contre une perte de 3,4 millions d'euros un an avant à la même période.

Eurofins

Le groupe, qui propose des services de tests en laboratoire pour des secteurs tels que la pharmacie, l'alimentation et la cosmétique présentera ses résultats du premier semestre.

Grolleau

Grolleau a annoncé avoir augmenté sa participation au capital d'OMP Mechtron de 49,9 à 75%. Cette montée au capital de l'acteur industriel européen de la fabrication d'armoires métalliques, de châssis et racks et de structures de bornes de recharges rapides a été réalisée par la conversion du compte courant mis à disposition par Grolleau sur la base de modalités de calcul aménagées, permettant à OMP d'assainir sa structure financière.

GTT

GTT a reçu une nouvelle commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers. Le groupe français sera chargé de concevoir les cuves cryogéniques de ces navires, chacun offrant une capacité totale de 174 000 mètres cubes et étant équipé du système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des navires est programmée à partir de 2028.

Kering

Kering annonce la nomination de Francesca Bellettini comme présidente-directrice générale de Gucci, reportant à Luca de Meo, directeur général de Kering. En outre, Jean-Marc Duplaix continuera d'exercer ses fonctions de chief operating officer de Kering, secondant Luca de Meo dans le développement et la gestion de l'organisation du groupe. Dans le cadre de cette évolution, les fonctions de directeur général adjoint de Kering seront supprimées.

Solutions 30

Solutions 30 a enregistré une perte nette, part du groupe, de 16,8 millions d'euros au premier semestre 2025, comparé à une perte nette de 5,9 millions d'euros pour la même période de 2024. L'Ebitda ajusté a chuté de 16,6% à 31,5 millions d'euros. La marge d'Ebitda ajusté a reculé de 60 points de base à 6,7%. Le spécialiste des services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique a expliqué ce repli " par la pression actuelle dans les télécommunications en France, partiellement compensée par une progression dans le reste du groupe ".

Thales

La Banque européenne d'investissement a accordé un prêt de 450 millions d'euros à Thales. Les fonds serviront à financer un programme d'investissements en recherche et développement dans l'aéronautique et les radars. Ce programme s'étendra jusqu'à la fin de l'année 2027 et vise à améliorer la sécurité et l'efficacité des vols, tant civils que militaires, et, d'autre part, pour les radars à moderniser les équipements actuels et à développer une nouvelle génération de logiciels et de radars civils et militaires.

Touax

La société qui loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) livrera ses résultats du premier semestre.

Automobile / Equipementiers

Fermer

