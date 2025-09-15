 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 899,77
+0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kering signe un accord pour développer des lunettes Valentino
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 16:39

Kering PRTP.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord de licence pour développer des lunettes pour Valentino, quelques jours après que le groupe de luxe français a déclaré qu'il n'acquerrait pas la totalité de la maison de couture italienne.

L’accord donne à Kering le droit de développer et distribuer des lunettes de vue et de soleil sous la marque Valentino, renforçant ainsi les liens entre les deux sociétés.

Kering a déclaré la semaine dernière qu'il n'acquerrait pas les 70% restants de Valentino avant au moins 2028, repoussant son engagement auprès du fonds d'investissement qatari Mayhoola, pris dans le cadre d'un accord conclu en 2023.

Kering et Valentino ont indiqué que la première collection de lunettes issue de l’accord, qui prendra effet en janvier 2026, sera présentée lors du défilé Valentino à Paris le 5 octobre, et sera disponible en magasin et en ligne à partir de mars 2026.

A Paris, l'action Kering progressait de 4,7% à 252,7 euros vers 14h30 GMT.

(Reportage Mimosa Spencer, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

KERING
254,2000 EUR Euronext Paris +5,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank