Kering : s'enfonce sous la MM100 (255,6 EUR), vise 250,75 EUR

Kering poursuit le repli amorcé sous 293 EUR le 29 juillet, enfonce la MM100 qui gravite vers 255,6 EUR et s'achemine vers le comblement du "gap" des 250,75 EUR du 28 juillet.

Le principal support de tendance moyen terme se confond avec l'oblique qui gravite vers 243 EUR, le support horizontal reste le plancher des 239 EUR des 8 et 23 juillet.