Kering : s'enfonce sous la MM100 (255,6 EUR), vise 250,75 EUR

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La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi face à la nette remontée des taux obligataires qui met à mal la stratégie de soutien du Trésor américain et inquiète de nouveau les investisseurs. Le Dow Jones a cédé 1,31%, l'indice Nasdaq a perdu 1% et l'indice ...
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Quatre départements du centre-est de la France sont encore en vigilance orange pour les orages jeudi soir, tandis que la Corse passera au même niveau d'alerte vendredi matin, indique Météo-France dans son dernier bulletin. Le niveau de vigilance sur l'île de Beauté ...
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Le temps commençait à devenir long. Absent depuis plus de quatre mois en raison d'une blessure à un poignet, l'Espagnol Carlos Alcaraz a enfin annoncé jeudi son "retour" à la compétition, en vue de l'US Open fin août. "Je suis de retour", a déclaré avec le sourire ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•20.08.2026•19:09•
Le scénario d'une application prolongée de la loi spéciale en 2027, au coeur d'une année électorale pouvant figer les échanges sur l'élaboration du budget, a été passé au crible par l'Inspection générale des finances. Son coût minimum est évalué à 0,5 point de ...
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