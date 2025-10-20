 Aller au contenu principal
Kering s'associe à L'Oréal dans un partenariat stratégique
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 09:15

Kering et L'Oréal annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique de long terme, couvrant l'acquisition de la Maison Creed par L'Oréal, la signature des licences de beauté et de fragrances de maisons emblématiques de Kering, et une coentreprise exclusive.

Selon cet accord, Kering dispose du droit de céder Kering Beauté, y compris la Maison Creed, à L'Oréal. Au sein de L'Oréal Luxe, Creed sera positionnée pour accélérer encore davantage son développement mondial sur les marchés des fragrances.

Par ailleurs, le partenariat comprend les droits de conclure un accord de licence exclusif de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution des produits parfum et beauté de Gucci, démarrant après l'expiration de la licence actuelle avec Coty.

Kering accordera également à L'Oréal les licences exclusives de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution de produits parfum et beauté pour Bottega Veneta et Balenciaga, à compter de la réalisation de l'opération.

Cet accord de cession et de licences s'élève à 4 milliards d'euros, payables en numéraire à la réalisation de l'opération, prévue pour le premier semestre 2026. L'Oréal versera également des redevances à Kering pour l'utilisation des marques sous licence.

En complément, Kering et L'Oréal s'associent pour explorer des opportunités stratégiques à la croisée du luxe, du bien-être et de la longévité, sous la forme d'une co-entreprise à 50/50 qui combinera les expertises des deux groupes.

L'accord est soumis aux conditions habituelles, dont des autorisations réglementaires, et aux obligations de Kering en matière de droit du travail français. Il comprend le droit pour Kering de céder Kering Beauté à L'Oréal dans le cadre d'une exclusivité accordée à L'Oréal.

Valeurs associées

L'OREAL
392,1500 EUR Euronext Paris +0,38%
