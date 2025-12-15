 Aller au contenu principal
Kering : repasse en force les 300E
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 13:34

Le luxe est à l'honneur en ce 15 décembre et contribue largement au gain de 1% du CAC40 : Kering repasse en force les 300E et se dirige vers le comblement du "gap" des 312,65E du 17/11 et devrait tester dans la foulée la résistance des 321,35E du 13/11.

Valeurs associées

KERING
306,6500 EUR Euronext Paris +3,53%
