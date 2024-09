Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : referme le 'gap' des 231E, nouvel objectif vers 211 information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Kering (-4% vers 226) poursuit sa dégringolade avec près de -10% en 6 séances (et -44% depuis début 2024, pire année du 21ème siècle).

Le 'gap' des 231,3E du 21 avril 2017 vient d'être comblé et le prochain support technique se situe vers 211E : il correspond à une résistance qui remonte au 25 janvier 2017, un autre objectif se dessine vers 187E.







Valeurs associées KERING 228,20 EUR Euronext Paris -3,41%