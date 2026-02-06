 Aller au contenu principal
Kering reconduit son prix dédié à l'innovation durable en joaillerie
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 11:12

A la suite du succès de sa première édition, Kering a annoncé vendredi le lancement de la deuxième phase du Kering Generation Award X Jewelry, son programme visant à promouvoir l'innovation durable dans le secteur de la joaillerie.

Le groupe de luxe français - qui détient notamment la marque Boucheron - explique que l'octroi de ce prix vise à réduire l'impact du secteur de la joaillerie en favorisant des matériaux innovants issus d'autres industries, de flux de déchets ou de méthodes de production inédites.

L'initiative doit également faire la part belle aux applications d'intelligence artificielle, notamment les outils aidant au design, à l'échantillonnage, à la production ou à toute autre forme d'optimisation, ainsi qu'aux dernières avancées en matière d'emballage grâce à des matériaux alternatifs, des formats réutilisables ou des systèmes à faible impact.

Le prix, conduit en partenariat avec la Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, Diamants, Perles et Pierres (CIBJO) sous la coordination scientifique de Politecnico di Milano, réunira des startups ainsi que dix universités et académies mondiales proposant des formations en joaillerie.

Les finalistes présenteront leurs projets au jury en juillet prochain lors de la semaine de la haute couture de Paris.

Le lauréat de la catégorie startups bénéficiera d'un programme de mentorat proposé par POLI.design, une entité de Politecnico di Milano, tandis que le lauréat de la catégorie étudiants se verra offrir une opportunité de stage dans l'une des maisons de joaillerie de Kering.

La première édition du Kering Generation Award X Jewelry s'était tenue l'an dernier à l'occasion du salon mondial de la joaillerie JCK à Las Vegas.

Valeurs associées

KERING
253,3000 EUR Euronext Paris -2,39%
