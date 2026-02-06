Kering reconduit son prix dédié à l'innovation durable en joaillerie
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 11:12
Le groupe de luxe français - qui détient notamment la marque Boucheron - explique que l'octroi de ce prix vise à réduire l'impact du secteur de la joaillerie en favorisant des matériaux innovants issus d'autres industries, de flux de déchets ou de méthodes de production inédites.
L'initiative doit également faire la part belle aux applications d'intelligence artificielle, notamment les outils aidant au design, à l'échantillonnage, à la production ou à toute autre forme d'optimisation, ainsi qu'aux dernières avancées en matière d'emballage grâce à des matériaux alternatifs, des formats réutilisables ou des systèmes à faible impact.
Le prix, conduit en partenariat avec la Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, Diamants, Perles et Pierres (CIBJO) sous la coordination scientifique de Politecnico di Milano, réunira des startups ainsi que dix universités et académies mondiales proposant des formations en joaillerie.
Les finalistes présenteront leurs projets au jury en juillet prochain lors de la semaine de la haute couture de Paris.
Le lauréat de la catégorie startups bénéficiera d'un programme de mentorat proposé par POLI.design, une entité de Politecnico di Milano, tandis que le lauréat de la catégorie étudiants se verra offrir une opportunité de stage dans l'une des maisons de joaillerie de Kering.
La première édition du Kering Generation Award X Jewelry s'était tenue l'an dernier à l'occasion du salon mondial de la joaillerie JCK à Las Vegas.
Valeurs associées
|253,3000 EUR
|Euronext Paris
|-2,39%
A lire aussi
-
Les "jeunes Français n'ont pas très envie de travailler dans l'industrie" : l'immigration, "probablement indispensable" pour réindustrisalier la France, selon le patron de Bpifrance
"Les Français veulent la réindustrialisation, souveraine, mais leurs enfants n'ont pas envie de travailler dans l'industrie", a tranché Nicolas Dufourcq. "L'immigration de travail est inévitable". Le directeur général de Bpifrance Nicolas Dufourcq a estimé que ... Lire la suite
-
Le président Emmanuel Macron, accompagné de centaines d'invités, s'entretient en visoconférence avec l'astronaute française Sophie Adenot, à quelques jours de sa première mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS), 25 ans après Claudie Haigneré. ... Lire la suite
-
Tout retard de l'Union européenne dans l'adoption de l'euro numérique, version digitale de l'argent détenue en espèces, exposerait le Vieux-Continent aux acteurs "big tech non-européens", a averti vendredi un haut responsable de la Banque centrale européenne. L'italien ... Lire la suite
-
par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari Stellantis a annoncé vendredi des charges exceptionnelles massives d'environ 22,2 milliards d'euros au second semestre 2025, reflétant un virage stratégique passant notamment par une révision en baisse de ses ambitions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer