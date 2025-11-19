 Aller au contenu principal
Kering : rechute sous les 300E
19/11/2025

Kering rechute sous les 300E (ex-plancher du 14/10) et se dirige vers un re-test du support court terme des 291E du 6 novembre.
En cas d'enfoncement, Kering s'en irait refermer le 'gap' des 255,45E du 15 septembre puis celui des 234,7E du 10 septembre.

KERING
KERING
301,6500 EUR Euronext Paris -2,63%
