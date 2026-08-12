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Kering : rechute en-deçà du support des 279 EUR
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 11:15
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Après un double échec sous 292 EUR (30 juillet, 7 août), Kering rechute en-deçà du support des 279 EUR (ex zénith du 15 juin, ex plancher du 4 août) et se rapproche de la MM200 (271 EUR).

Le prochain objectif serait 263 EUR, soit 50% de retracement de la récente hausse entre 237 et 292,8 EUR.

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