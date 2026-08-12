Kering : rechute en-deçà du support des 279 EUR

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Le fonds souverain de la Norvège, le plus important au monde, a enregistré au premier semestre les plus gros gains de son histoire, tirés en grande partie par ses investissements dans les fabricants de puces au coeur de la révolution de l'IA. Alimenté par les revenus ...
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Les chaleurs caniculaires continuent de gagner du terrain mercredi, s'étendant à quasiment toute la France, tandis que le gouvernement tente de trouver des solutions à la sécheresse dramatique qui frappe le pays. Pas moins de 78 départements de la métropole, du ...
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information fournie par AFP Video•12.08.2026•12:40•
À Sainte-Marie-aux-Mines, la sécheresse a réduit le débit des sources qui alimentent la petite commune alsacienne en eau potable, la contraignant pour la première fois à un expédient, le camion-citerne.
information fournie par AFP Video•12.08.2026•12:39•
Le cercueil de Vincent Belorgey, alias DJ Kavinsky, figure phare de la scène électro française, arrive à l'église Saint-Pierre de Montmartre. L'artiste emblématique de la French Touch a été retrouvé mort à son domicile parisien le 29 juillet, quelques jours avant ...
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