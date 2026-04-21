 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kering propose Chenut et Kleitman comme administrateurs indépendants au conseil d’administration
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 11:42

* Kering proposera nomination de deux administrateurs indépendants à l’assemblée générale du 28 mai 2026 : Marie-Hélène Chenut, ex-cadre de Chanel pendant plus de 35 ans, ancienne responsable de la division Haute Couture. * Deuxième nomination soumise au vote : Laurent Kleitman, directeur général du groupe Mandarin Oriental, ancien PDG de Parfums Christian Dior, ex-directeur général de la division beauté de LVMH en Russie et CEI. * Jean-Pierre Denis démissionnera de son mandat d’administrateur à l’issue de l’assemblée générale du 28 mai 2026. * Si les résolutions sont adoptées, conseil compterait 13 membres, dont 64% d’indépendants, 45% de femmes, cinq nationalités. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Kering SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604210542OMX_____CNEWS_EN_GNW1001176996_en) on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)

Valeurs associées

KERING
247,7500 EUR Euronext Paris -0,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank