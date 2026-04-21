Kering propose Chenut et Kleitman comme administrateurs indépendants au conseil d’administration

* Kering proposera nomination de deux administrateurs indépendants à l’assemblée générale du 28 mai 2026 : Marie-Hélène Chenut, ex-cadre de Chanel pendant plus de 35 ans, ancienne responsable de la division Haute Couture. * Deuxième nomination soumise au vote : Laurent Kleitman, directeur général du groupe Mandarin Oriental, ancien PDG de Parfums Christian Dior, ex-directeur général de la division beauté de LVMH en Russie et CEI. * Jean-Pierre Denis démissionnera de son mandat d’administrateur à l’issue de l’assemblée générale du 28 mai 2026. * Si les résolutions sont adoptées, conseil compterait 13 membres, dont 64% d’indépendants, 45% de femmes, cinq nationalités. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Kering SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604210542OMX_____CNEWS_EN_GNW1001176996_en) on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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