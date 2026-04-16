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Kering présente ReconKering, sa nouvelle stratégie
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 09:08

Deux jours après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel décevant au premier trimestre (-6%, à 3,568 milliards d'euros), Kering a profité de sa journée investisseurs pour présenter sa stratégie destinée à améliorer la désirabilité de ses Maisons.

Baptisé ReconKering, le prochain chapitre de la transformation du groupe vise à restaurer la clarté de la vision stratégique, à accélérer la discipline d'exécution et à redonner au groupe une place de leader. Il va permettre de réaffirmer les fondamentaux de l'entreprise : créativité, savoir-faire, pertinence culturelle et excellence produit, tout en développant les capacités nécessaires pour accompagner l'émergence du Next Luxury, basé sur les nouvelles technologies, les nouvelles attentes clients, les nouveaux marchés et les nouvelles catégories.

Kering rappelle qu'au cours des derniers mois, le groupe a fait évoluer son organisation, renforcé sa discipline financière, clarifié les stratégies produits et prix, optimisé son réseau de distribution, consolidé la gouvernance opérationnelle et amorcé une accélération profonde dans des domaines stratégiques.

Trois étapes distinctes

D'ici à fin 2026, le groupe compte achever une refonte structurelle et restaurer une discipline financière, une efficacité opérationnelle et une stratégie claire. En parallèle, les Maisons s'attacheront à raviver leur désirabilité et à renforcer leur pertinence créative et de l'offre produit.

D'ici à fin 2028, Kering compte entrer dans une phase de croissance renouvelée et durable en s'appuyant sur des fondamentaux rétablis et une plateforme groupe pleinement déployée. Cette dynamique devrait se traduire par des progrès structurels en matière de profitabilité et de création de valeur, portées par un portefeuille plus équilibré, plus résilient et intrinsèquement plus solide.

Enfin, d'ici fin 2030, le groupe devrait avoir reconquis sa position de leader en tant qu'acteur de référence du Next Luxury.

Au niveau financier

En ce qui concerne les indicateurs financiers, Kering table sur une surperformance progressive par rapport au marché, une amélioration progressive également du résultat opérationnel et sur une amélioration structurelle du retour sur capitaux employés au-dessus de 20% à moyen terme.

En termes de retour aux actionnaires, Kering compte sur un taux de distribution du dividende d'environ 50% du résultat net courant, part du groupe.

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