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Kering prend une participation minoritaire dans la maison de mode chinoise ICCF
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 12:41

Kering a annoncé jeudi qu'il prendrait une participation minoritaire au sein du groupe de mode chinois ICCF, dans le cadre de sa stratégie visant à accompagner des maisons de luxe émergentes.

Ce partenariat est destiné à soutenir la nouvelle phase de développement de la marque phare d'ICCF, Icicle, et plus particulièrement la poursuite de son expansion à l'international ainsi que l'enrichissement de son offre de produits vers de nouvelles catégories, explique le géant du luxe français.

Répondre à la montée en puissance des marques locales

Créée à Shanghai en 1997, Icicle - qui s'inspire d'une esthétique ancrée dans la culture de l'Orient - propose des articles de prêt-à-porter et des accessoires pour femmes et hommes fabriqués à partir de matériaux naturels.

La griffe exploite actuellement plus de 200 boutiques, dont des emplacements à Pékin, Shanghai et Paris.

Cet investissement intervient alors que les consommateurs chinois se tournent de plus en plus vers les marques locales, basées sur l'héritage et le patrimoine culturel de leur pays, au détriment des grandes marques occidentales.

Dans un communiqué, Kering indique que cette opération s'inscrit dans le cadre de son projet House of Wonders , un programme récemment lancé destiné à accompagner de manière sélective des maisons de luxe émergentes présentant une "forte pertinence culturelle".

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