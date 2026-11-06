Kering: Pierpaolo Piccioli quitte la direction artistique de Balenciaga

Le ‌directeur de la création ​de Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, va quitter son poste au ​sein de la maison de ​mode, a annoncé ⁠jeudi le géant français ‌du luxe Kering, propriétaire de la marque espagnole.

"Notre ​ambition ‌est de rester fidèle ⁠à l'esprit avant-gardiste de Balenciaga, d'honorer son héritage ⁠remarquable et ‌de continuer à repousser ⁠les limites de ‌la créativité qui ⁠font de le Maison une ⁠voix ‌forte et pertinente", a déclaré ​dans ‌un communiqué Luca de Meo, directeur général de ​Kering, saluant le départ d'un "couturier ⁠d'exception".

La nouvelle direction créative de Balenciaga sera annoncée prochainement, selon le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit ​Van Overstraeten)