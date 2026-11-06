Kering: Pierpaolo Piccioli quitte la direction artistique de Balenciaga

Le directeur de la création de Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, va quitter son poste au sein de la maison de mode, a annoncé jeudi le géant français du luxe Kering, propriétaire de la marque espagnole.
"Notre ambition est de rester fidèle à l'esprit avant-gardiste de Balenciaga, d'honorer son héritage remarquable et de continuer à repousser les limites de la créativité qui font de le Maison une voix forte et pertinente", a déclaré dans un communiqué Luca de Meo, directeur général de Kering, saluant le départ d'un "couturier d'exception".
La nouvelle direction créative de Balenciaga sera annoncée prochainement, selon le communiqué.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)
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