Kering parmi les plus fortes hausses du CAC 40, Bernstein remonte sa cible
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 11:07

L'action Kering enregistre lundi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, à la faveur d'une note de Bernstein qui a relevé son objectif de cours sur la valeur.


Vers 10h30, le titre prend 1,5% alors que le CAC 40 avance au même moment de 0,5%, signant la troisième meilleure performance de l'indice derrière Eurofins et Thales.

Dans une étude abordant les perspectives du secteur du luxe pour 2026, Bernstein estime que le marché chinois pourrait connaître une reprise progressive en forme de "U" cette année, mais met également en avant la demande toujours robuste émanant des ultra-riches, ce qui le conduit à faire de Richemont sa valeur privilégiée.

Concernant Kering plus spécifiquement, la filiale de la Société Générale rappelle que le groupe a prévu de faire un point stratégique au printemps, qui devrait se traduire par une approche "réfléchie" en vue de redresser ses marques principales, même si les analystes disent ne plus s'attendre à ce que l'entreprise se sépare de griffes plus petites comme McQueen ou Brioni.

Dans ce contexte, le bureau d'études, qui relève son objectif de cours de 240 à 250 euros tout en renouvelant son opinion "sous-performance" sur le titre, dit avoir actualisé ses prévisions, notamment afin de tenir compte de la cession de la division Kering Beauté.

Pour 2026, Bernstein dit anticiper un chiffre d'affaires en baisse de 2,3%, un résultat opérationnel courant (Ebit) en repli de 11,1% ainsi qu'un BPA en recul de 14,6%, ce dernier étant inférieur de près de 4% à la moyenne du consensus.

