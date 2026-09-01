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Kering nomme Sabina Belli présidente pour l'Italie
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 09:48
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Kering a annoncé mardi la nomination de Sabina Belli, une cadre maison, en tant que nouvelle présidente pour l'Italie, avec prise d'effet à compter du 15 septembre.

Basée à Milan, cette dirigeante passée par WPP, L'Oréal et LVMH sera directement rattachée à Luca de Meo, le directeur général du géant du luxe, est-il précisé dans un communiqué.

Sabina Belli avait rejoint Kering en 2015 en qualité de directrice générale de la marque de joaillerie Pomellato, . Elle dirige également la Kering Accademia per le Eccellenze, l'initiative lancée par le groupe afin de préserver et de transmettre le savoir-faire artisanal italien.

Kering rappelle que l'Italie occupe une place centrale dans ses activités, puisque plus d'un quart de ses effectifs y est basé, auxquels s'ajoutent plusieurs milliers d'emplois indirects soutenus par son écosystème industriel et logistique. Le pays est par ailleurs le siège de plusieurs de ses maisons, à commencer par Gucci.

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