Kering nomme Sabina Belli à la tête de Kering Italie

Le logo de Kering

Le géant du luxe ‌français Kering a annoncé mardi plusieurs nominations à la tête ​de ses activités en Italie, dont l'arrivée de Sabina Belli, passée notamment par des fonctions de direction chez WPP, L’Oréal Luxe et ​LVMH, à la présidence de Kering Italie.

Sabina Belli, qui prendra ses fonctions à ​compter du 15 septembre 2026, contribuera ⁠à "renforcer les synergies" afin de consolider la présence du groupe ‌en Italie, selon le communiqué.

"Sabina possède une connaissance approfondie de l’écosystème du luxe italien ainsi qu’une remarquable ​capacité à créer ‌des passerelles entre les entreprises, le monde de ⁠l’éducation et les institutions publiques", salue Luca de Meo, directeur général de Kering, dans le communiqué.

Le nouveau patron du propriétaire de Gucci ⁠a dévoilé ‌en avril un plan stratégique visant à relancer la ⁠croissance de Kering et l'attrait pour sa marque phare, tout ‌en réduisant la dépendance aux cycles et en ⁠développant les segments à plus forte marge, dont la ⁠joaillerie.

Le groupe a ‌par ailleurs annoncé mardi dans un communiqué distinct la nomination ​de deux nouvelles directrices au ‌sein de son activité Kering Jewelry, soulignant son souhait de "faire émerger en interne une ​nouvelle génération de dirigeants".

Charlotte Fournet, qui a travaillé chez Saint Laurent, Gucci et Bottega Veneta, prendra la direction de ⁠Pomellato, tandis que Krizia Cucurachi, une ex-Swarovski, est nommée directrice générale de DoDo.

Outre Gucci, Kering possède un ancrage important en Italie, où plusieurs Maisons du groupe sont basées, notamment Bottega Veneta, Brioni, Pomellato, DoDo, Ginori 1735 et Kering Eyewear.

(Rédigé par Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)