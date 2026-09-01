Kering nomme Sabina Belli à la présidence de Kering Italie

Le logo de Kering

‌Le géant du ​luxe français Kering a annoncé mardi la nomination ​de Sabina Belli, passée ​notamment par ⁠WPP, L’Oréal Luxe et ‌LVMH, à la présidence de Kering ​Italie, ‌à compter du ⁠15 septembre 2026.

Basée à Milan et rattachée ⁠au directeur ‌général Luca de ⁠Meo, Sabina Belli ‌représentera Kering ⁠en Italie et "renforcera le ⁠dialogue du ‌Groupe avec les ​institutions ‌publiques, les associations professionnelles du secteur du ​luxe ainsi qu’avec l’ensemble ⁠de ses partenaires et interlocuteurs clés", selon un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)