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Kering nomme Romain Spitzer DG de Bottega Veneta
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 18:10

Kering PRTP.PA :

* ROMAIN SPITZER NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BOTTEGA VENETA

* UNE NOMINATION À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2026

Texte original nGNEbkbknq Pour plus de détails, cliquez sur PRTP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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