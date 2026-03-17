Kering nomme Pierre Houlès Directeur Digital, IA & IT

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(Rédaction Gdansk)
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Les négociations et dépôts de listes sont clos depuis mardi 18h00 pour le second tour des élections municipales, avec d'ultimes fusions ou retraits, comme celui de Sarah Knafo à Paris pour "faire barrage à la gauche" ou de l'Insoumis Sébastien Delogu à Marseille, ... Lire la suite
"Par accident, j'ai serré trop fort": au deuxième jour de son procès, Lucas Larivée, jeune ouvrier agricole accusé d'avoir violé puis tué Justine Vayrac après une soirée en discothèque en 2022, a confirmé l'avoir étranglée durant le rapport, consenti selon lui, ... Lire la suite
"Marseille ne doit jamais tomber dans les mains de ces gens-là": l'Insoumis Sébastien Delogu a finalement annoncé mardi son retrait face au "risque" d'une victoire du RN, rendant plus probable une réélection de Benoît Payan, qui avait refusé toute alliance avec ... Lire la suite
Saisie record: les douanes ont mis la main en février dans le port de Dunkerque sur 13 tonnes de cocaïne dissimulées dans des conteneurs de marchandises et destinées à inonder le territoire français mais également des pays hors Union européenne. Cette saisie intervient ... Lire la suite
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