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Kering nomme Martine Rose à la direction artistique de Balenciaga
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 08:16

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Le groupe de luxe a annoncé la nomination de Martine Rose au poste de directrice de la création de Balenciaga, à compter du 16 novembre 2026. Elle succède à Pierpaolo Piccioli. Basée à Paris, la créatrice britannique aura pour mission d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de la maison de luxe, en s'appuyant sur son héritage tout en lui insufflant une vision contemporaine.

Fondatrice de sa marque éponyme en 2007, Martine Rose s'est imposée comme une figure influente de la mode contemporaine grâce à une approche singulière, nourrie par les sous-cultures londoniennes, la musique et les questions d'identité. Reconnue pour son travail sur les proportions et les silhouettes ainsi que pour sa capacité à revisiter les codes traditionnels du vestiaire, elle a également collaboré avec plusieurs grandes marques et personnalités de l'industrie.

Pour Luca de Meo, directeur général de Kering, cette nomination traduit la volonté du groupe de maintenir Balenciaga à l'avant-garde de la créativité et de l'innovation. Le dirigeant souligne notamment la proximité de Martine Rose avec les nouvelles générations et son ancrage dans la culture contemporaine, deux atouts appelés à contribuer au renouvellement de l'identité créative de la maison.

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