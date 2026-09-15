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Kering-Nomination de Sophie Maddaloni en tant que secrétaire générale
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 17:44
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Kering SA PRTP.PA :

* SOPHIE MADDALONI NOMMÉE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE KERING

* ELLE REJOINT LE COMITÉ EXÉCUTIF, NOMINATION AVEC EFFET IMMÉDIAT

Texte original nGNE2bQSmx

Pour plus de détails, cliquez sur PRTP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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