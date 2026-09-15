Kering-Nomination de Sophie Maddaloni en tant que secrétaire générale

Kering SA PRTP.PA :
* SOPHIE MADDALONI NOMMÉE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE KERING
* ELLE REJOINT LE COMITÉ EXÉCUTIF, NOMINATION AVEC EFFET IMMÉDIAT
Texte original nGNE2bQSmx
Pour plus de détails, cliquez sur PRTP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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* SOPHIE MADDALONI NOMMÉE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE KERING
* ELLE REJOINT LE COMITÉ EXÉCUTIF, NOMINATION AVEC EFFET IMMÉDIAT
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