Kering-Luca de Meo s'engage à doubler la marge opérationnelle et à stimuler Gucci

PHOTO DE FICHIER : Logo de Gucci à Cannes

par Tassilo Hummel

Luca de Meo, directeur général de Kering, ‌a annoncé jeudi s'engager à doubler à moyen terme la marge opérationnelle du groupe, en dévoilant un nouveau plan stratégique visant à relancer la croissance ​et l'attrait pour sa marque phare Gucci.

À l'occasion de l'ouverture d'une journée des investisseurs à Florence, berceau de la marque Gucci, le directeur général Luca de Meo est monté sur scène entouré de tous les principaux dirigeants du groupe, ainsi que du directeur artistique de Gucci, Demna, et ​du créateur de Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, tandis que le président François-Henri Pinault observait la scène depuis le premier rang.

"Notre activité est devenue structurellement déséquilibrée", a déclaré Luca de Meo dans son discours ​d'ouverture.

Selon un communiqué dévoilant le nouveau plan stratégique baptisé "ReconKering", il est prévu ⁠que Gucci, qui a représenté environ 60% des bénéfices de Kering l'année dernière, améliorera la qualité de ses produits et affinera sa ‌stratégie commerciale régionale, sans donner d'objectifs financiers pour la marque.

Dans le cadre de ses efforts visant à réduire la dépendance de Kering aux cycles de la mode et à développer les segments à plus forte marge, Kering a ​déclaré vouloir doubler son activité joaillerie d’ici 2030.

Dans des ‌diapositives détaillant le nouveau plan stratégique, le groupe a également indiqué qu'il réduirait ses stocks, qui ⁠pèsent sur son compte de résultat, d'un milliard d'euros dans les 12 mois.

Kering réaménagera les deux tiers de son réseau de magasins d’ici 2030 et, pour Gucci, réduira la surface de vente de 20% et le nombre de points de vente d’un tiers afin de tenter de doubler la ⁠densité des ventes.

Le doublement de ‌la marge opérationnelle courante, qui s'élevait à 11% l'année dernière, permettrait à Kering de se rapprocher de ses concurrents ⁠du secteur.

À son apogée en 2022, le groupe français affichait une marge opérationnelle de 27,5%, principalement portée par l'essor de sa marque phare italienne ‌Gucci, qui s'est ensuite essoufflé.

Le conglomérat a également déclaré qu'il chercherait à regrouper des tâches telles que la supervision de la ⁠production et la technologie au sein de pôles et à rétablir pleinement ses fondamentaux et l'attrait ⁠de ses marques d'ici fin 2028.

Kering ‌a déclaré qu'il adopterait une approche "très sélective" en matière d'acquisitions, dans le but de renforcer le savoir-faire et la sécurité des chaînes d'approvisionnement.

Dans une ​note, les analystes de JP Morgan déclarent que ce scénario en trois phases ‌laisse présager que "le redressement prendra beaucoup plus de temps, qu'il s'effectuera principalement en fin de période et qu'il exigera des efforts bien plus importants que ne l'espèrent les optimistes".

JP ​Morgan souligne également que les objectifs à moyen terme dépassent largement les prévisions actuelles du marché et les estimations du courtier en matière de rentabilité.

Le conglomérat français a déclaré qu'il maintiendrait ses politiques actuelles en matière de dépenses d'investissement et de dividendes annuels tout en réduisant ⁠considérablement ses stocks.

À la Bourse de Paris, l'action recule de 1,95% vers 08h36 GMT après avoir ouvert légèrement en hausse, tandis que le titre avait perdu 9,29% la veille à la suite de la publication de ses résultats.

"Une question essentielle est de savoir dans quels délais Gucci pourra revenir sur le devant de la scène et renouer avec une croissance solide, alors que le secteur du luxe continue de faire face à des difficultés à la fois structurelles et conjoncturelles", ont déclaré les analystes de Citi dans une note, en amont de la présentation.

(Rédigé par Tassilo ​Hummel et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)