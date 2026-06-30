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Kering : lourde rechute sous les 250E
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 11:34

Kering consolide depuis 3 semaines et les test des 280E! le repli dépasse à présent -10% alors que le cours rechute sous les 250E (au contact de sa MM50).

La prochain palier de soutien -assez fragile- se dessine vers les 244E, le suivant, plus évident, se situe vers 230E... soit 12% plus bas que le cours actuel.

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KERING
250,7500 EUR Euronext Paris -5,61%
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