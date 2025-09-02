 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 700,62
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kering : le franchissement des 240E semble imminent
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 10:28

(Zonebourse.com) - Après 2 tests du palier des 229, Kering s'inscrit en forte progression et avec +4%, le titre tutoie les 240E (résistance testée le 28 août) : le titre se rapproche d'un comblement du 'gap' des 242,85E du 13 mars dernier, il ne lui manque plus que 1% désormais... et la résistance des 249E pourrait être testée dans la foulée.

Valeurs associées

KERING
237,6500 EUR Euronext Paris +3,42%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

