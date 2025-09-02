Kering : le franchissement des 240E semble imminent information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 10:28









(Zonebourse.com) - Après 2 tests du palier des 229, Kering s'inscrit en forte progression et avec +4%, le titre tutoie les 240E (résistance testée le 28 août) : le titre se rapproche d'un comblement du 'gap' des 242,85E du 13 mars dernier, il ne lui manque plus que 1% désormais... et la résistance des 249E pourrait être testée dans la foulée.





Valeurs associées KERING 237,6500 EUR Euronext Paris +3,42%