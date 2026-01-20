Kering-Le directeur général de Bottega Veneta quittera le groupe le 31 mars

Kering PRTP.PA annonce mardi que Bartolomeo Rongone, directeur général de Bottega Veneta, quittera le groupe le 31 mars prochain pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels.

"Le processus de sélection du prochain directeur général de Bottega Veneta est en cours et sa nomination sera annoncée prochainement", précise le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu)