Alstom: les ventes grimpent de 2,6% et les prises de commande doublent au 3e trimestre

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de 2,6% au troisième trimestre de l'exercice décalé 2025-26, à 4,8 milliards d'euros, et des prises de commandes qui ont plus que doublé sur la période à 9,6 milliards d'euros, illustrant l'appétit mondial pour le train depuis le Covid.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires s'est ainsi élevé de 3% à 13,8 milliards d'euros contre 13,4 milliards un an auparavant, tandis que les commandes reçues ont progressé de 32% à 20 milliards d'euros, précise le communiqué du groupe.

"L'obtention de nouveaux contrats emblématiques illustre le leadership d'Alstom dans la fourniture de solutions ferroviaires innovantes, durables et intégrées à grande échelle", a souligné le directeur général d'Alstom Henri Poupart-Lafarge, cité dans le communiqué.

En France, le groupe a notamment reçu deux grosses commandes pour le TGV Avelia (que la SNCF a rebaptisé TGV M): d'abord 30 rames qui seront les premières à très grande vitesse et à deux niveaux à circuler dans le tunnel sous la Manche, puis pour 15 rames destinées notamment au trafic entre la France et la Belgique.

Alstom a aussi reçu des commandes en Pologne pour 42 rames du train intercités PKP, au Mexique pour 47 trains à courte et longue distance, en Australie pour 13 rames de métro à Melbourne, en Grèce pour 23 automotrices, au Canada pour 70 trains de métro à Toronto.

Citant la mise en service du nouveau métro parisien en octobre dernier, le déploiement de métros et de systèmes de signalisation en Inde et l'entrée du TGV Avelia "dans la phase finale de son processus d'homologation", M. Poupart-Lafarge a estimé que ces "avancées dans l'exécution de projets majeurs" démontraient aussi "la capacité du groupe à réaliser des projets complexes dans de nombreuses régions du monde" et "maintenaient Alstom sur la trajectoire de ses objectifs annuels".