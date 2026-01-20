 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alstom: les ventes grimpent de 2,6% et les prises de commande doublent au 3e trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 20/01/2026 à 19:32

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de 2,6% au troisième trimestre de l'exercice décalé 2025-26, à 4,8 milliards d'euros, et des prises de commandes qui ont plus que doublé sur la période à 9,6 milliards d'euros, illustrant l'appétit mondial pour le train depuis le Covid.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires s'est ainsi élevé de 3% à 13,8 milliards d'euros contre 13,4 milliards un an auparavant, tandis que les commandes reçues ont progressé de 32% à 20 milliards d'euros, précise le communiqué du groupe.

"L'obtention de nouveaux contrats emblématiques illustre le leadership d'Alstom dans la fourniture de solutions ferroviaires innovantes, durables et intégrées à grande échelle", a souligné le directeur général d'Alstom Henri Poupart-Lafarge, cité dans le communiqué.

En France, le groupe a notamment reçu deux grosses commandes pour le TGV Avelia (que la SNCF a rebaptisé TGV M): d'abord 30 rames qui seront les premières à très grande vitesse et à deux niveaux à circuler dans le tunnel sous la Manche, puis pour 15 rames destinées notamment au trafic entre la France et la Belgique.

Alstom a aussi reçu des commandes en Pologne pour 42 rames du train intercités PKP, au Mexique pour 47 trains à courte et longue distance, en Australie pour 13 rames de métro à Melbourne, en Grèce pour 23 automotrices, au Canada pour 70 trains de métro à Toronto.

Citant la mise en service du nouveau métro parisien en octobre dernier, le déploiement de métros et de systèmes de signalisation en Inde et l'entrée du TGV Avelia "dans la phase finale de son processus d'homologation", M. Poupart-Lafarge a estimé que ces "avancées dans l'exécution de projets majeurs" démontraient aussi "la capacité du groupe à réaliser des projets complexes dans de nombreuses régions du monde" et "maintenaient Alstom sur la trajectoire de ses objectifs annuels".

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ALSTOM
26,270 EUR Euronext Paris -2,20%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Kering annonce le départ du directeur général de Bottega Veneta
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.01.2026 19:41 

    Le groupe de luxe Kering a annoncé mardi que le directeur général de Bottega Veneta, Bartolomeo Rongone, quittera le groupe le 31 mars "pour de nouveaux projets professionnels", sans donner le nom d'un successeur. "Le processus de sélection du prochain directeur ... Lire la suite

  • La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors du Forum économique mondial de Davos, le 20 janvier 2026 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Groenland: Trump impose le sujet à Davos, l'UE et Macron haussent le ton
    information fournie par AFP 20.01.2026 19:36 

    La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président français, Emmanuel Macron, ont haussé le ton mardi à Davos face aux menaces répétées sur le Groenland de Donald Trump, qui a annoncé une réunion "des différentes parties" dans la station ... Lire la suite

  • Haïti: la police intensifie ses opérations contre les gangs armés
    Haïti: la police intensifie ses opérations contre les gangs armés
    information fournie par AFP Video 20.01.2026 19:29 

    Des opérations de la police haïtiennes sont menées quotidiennement dans le centre-ville de Port-au-Prince, en grande partie contrôlée par ces bandes criminelles, avec l'appui de la force de répression des gangs qui remplace la mission multinationale de l'ONU, et ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres à Paris, le 19 janvier 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Budget: le Premier ministre actionne un premier 49.3
    information fournie par AFP 20.01.2026 19:03 

    Une promesse rompue, et un pas décisif vers l'adoption du budget: Sébastien Lecornu a engagé mardi après-midi la responsabilité de son gouvernement sur la partie recettes du budget de l'État pour 2026, un premier 49.3 d'une série de trois, qui devrait permettre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank