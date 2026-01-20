Kering annonce le départ du directeur général de Bottega Veneta

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe de luxe Kering a annoncé mardi que le directeur général de Bottega Veneta, Bartolomeo Rongone, quittera le groupe le 31 mars "pour de nouveaux projets professionnels", sans donner le nom d'un successeur.

"Le processus de sélection du prochain directeur général de Bottega Veneta est en cours et sa nomination sera annoncée prochainement", indique un bref communiqué.

"Je tiens à remercier Leo Rongone pour son leadership et pour la contribution significative qu'il a apportée à Bottega Veneta ces six dernières années", déclare le directeur général de Kering Luca de Meo cité dans le communiqué, "il a franchi des étapes importantes avec ses équipes et a soutenu le développement constant de la Maison".

Connue pour ses sacs à main tressés, Bottega Veneta est la marque de Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga) qui parvenait à tirer son épingle du jeu dans la période de chute des ventes du groupe ces dernières années. Sur les 9 premiers mois de 2025, les ventes de Bottega Veneta sont restées stables à 1,24 milliard d'euros alors que celles de la marque phare de Kering, Gucci, ont chuté de 24% et celles de Saint Laurent de 10%.

Depuis son arrivée en tant que directeur général du groupe en septembre, Luca de Meo a nommé Francesca Bellettini, précédemment directrice générale adjointe de Kering, au poste de PDG de Gucci, et Philippine de Schonen au poste de directrice de la communication financière.

Le nouveau directeur général a également finalisé la vente de l'activité beauté de Kering à L'Oréal pour environ 4 milliards de dollars en octobre et poursuivi la vente d'actifs, notamment son immeuble sur la cinquième avenue de New York.

"La situation actuelle (...) renforce notre détermination à agir sans délai", avait déclaré Luca de Meo en septembre devant les actionnaires. "Cela exigera des choix clairs et forts", avait prévenu celui qui doit présenter au printemps son plan stratégique.

Bartolomeo Rongone a commencé sa carrière comme analyste de marché dans le secteur du luxe. En 2001, il rejoint Fendi, marque du groupe LVMH. Il intègre le groupe Kering en 2012 comme directeur des opérations, puis en qualité de directeur d’exploitation d'Yves Saint Laurent. Il avait été nommé en septembre 2019 au poste de directeur général de Bottega Veneta.