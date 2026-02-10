Kering-Le CA recule moins que prévu au T4, de Meo évoque une reprise "fragile"

Le logo du groupe de luxe français Kering à Paris

L'action Kering bondit en Bourse mardi, le géant français du luxe ayant fait état d'une baisse légèrement inférieure aux prévisions de son chiffre d'affaires trimestriel, alors que le nouveau directeur général Luca de Meo s'efforce de stabiliser la maison-mère de Gucci.

A ‍Paris, vers 10h35 GMT, le titre avance de 12,3% à 291,65 euros après avoir bondi de 13% à l'ouverture et est en passe d'enregistrer sa meilleure séance depuis près de 17 ans.

Il entraîne dans son sillage d'autres valeurs du luxe françaises comme LVMH (+0,75%), Hermès (+2,36%) et L'Oréal (+1,13%), ou encore Burberry (+3,87%) à Londres et Richemont (+1,79%) à Zurich, tandis que ‌l'indice sectoriel du Stoxx progresse de près de 2%.

"Nous connaîtrons une croissance en 2026, nous verrons une augmentation des marges sur toutes les marques", a déclaré Luca de Meo aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

La performance de Kering, confronté à une baisse des ventes depuis que les styles maximalistes de l'ancien directeur ​de la création de Gucci, Alessandro Michele, sont passés de mode en 2022, est surveillée de près par les investisseurs en raison de l'endettement élevé ⁠du groupe et de la baisse de sa rentabilité.

"Le message de (Luca) de Meo, concernant la croissance et l'amélioration des marges de toutes les grandes marques, est assez fort", selon Bassel Choughari, gestionnaire de portefeuille chez Comgest à Paris, qui salue des propos plus optimistes que ⁠ceux de concurrents comme LVMH.

Les flux de trésorerie disponibles provenant des ‍activités d'exploitation ont chuté de 35% l'année dernière, hors paiements exceptionnels liés à la vente de biens immobiliers, pour ⁠atteindre 2,3 milliards d'euros, a déclaré Kering.

"Pour Kering, il s'agit vraiment de (restaurer) son attractivité à l'échelle mondiale", estime Chiara Battistini, analyste chez JPMorgan.

Les analystes deToro soulignent également que la publication s'inscrit "dans une phase de transition stratégique plutôt que dans une dynamique de croissance".

"À ce stade du cycle, le marché ne lit plus la performance passée mais la ​crédibilité du redressement."

ÉLAN "PRÉCOCE ET FRAGILE" DU CA

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a atteint 3,9 milliards d'euros, en baisse de 3% en comparable mais au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur -5% dans un consensus Visible Alpha.

Les ventes de Gucci, principal moteur du bénéfice, affichent une baisse de 10% alors que les analystes tablaient sur -12%, marquant un ⁠dixième repli trimestriel consécutif.

"Avec des tendances de chiffre d'affaires qui s'améliorent trimestre après trimestre, la dynamique est réelle - précoce, fragile, mais réelle. Je peux ​vous garantir que nous allons nous appuyer dessus", a dit Luca de Meo.

La directrice financière Armelle Poulou a déclaré ​aux journalistes que Gucci avait enregistré une ​certaine amélioration à la fin de l'année dernière dans presque toutes les régions, grâce aux nouveaux produits lancés et aux ventes de sacs à main.

Le groupe, qui détient, ​outre Gucci, des marques telles que Balenciaga, Bottega Veneta et Yves Saint Laurent, a encore ⁠réduit son réseau de magasins de 75 boutiques et prévoit d'autres fermetures, a déclaré Armelle Poulou.

"(L'année) 2025 n'a pas reflété le véritable potentiel de Kering ni la force de nos maisons, mais elle nous a permis de mettre en place les bases de notre redressement futur", a-t-elle expliqué.

ESPOIRS DE REPRISE

Fort d'une rémunération parmi les plus élevées du monde des affaires français, pouvant dépasser les 20 millions d'euros par an, Luca de Meo s'est empressé de s'attaquer aux problèmes d'endettement de Kering et de rationaliser sa structure de gouvernance.

En octobre, ‌il a vendu l'activité beauté du groupe et certaines licences de marques à L'Oréal pour 4 milliards d'euros, permettant de lever des fonds et de garantir des flux de revenus provenant des redevances, mais abandonnant un possible moteur de croissance future.

La dette nette s'est encore réduite et ressort désormais à 8 milliards d'euros, plus environ 5 milliards d'euros de créances liées à des contrats de location à long terme.

Selon Chiara Battistini, les investisseurs saluent mardi l'assainissement du bilan de Luca de Meo, mais le rétablissement de la solidité financière dépend d'un seul facteur : augmenter les ventes.

"Je pense que le plus difficile est de stimuler le chiffre d'affaires", a-t-elle dit.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec ‌Tassilo Hummel et Helen Reid, édité par Augustin Turpin)