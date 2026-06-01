 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kering : Gianfranco D'Attis nommé directeur général d'Alexander McQueen
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 18:16

Kering annonce la nomination de Gianfranco D'Attis au poste de directeur général d'Alexander McQueen, effective à compter du 3 juin. Remplaçant Gianfilippo Testa, il sera rattaché à Luca de Meo, directeur général de Kering, et sera basé à Londres.

Gianfranco D'Attis "dirigera la prochaine étape du développement de la Maison, avec pour objectif de renforcer la clarté de son positionnement, d'élever le niveau d'exécution et d'améliorer sa performance financière", indique Kering dans un communiqué.

Il apporte plus de 25 ans d'expérience internationale dans le secteur du luxe, avec une solide expertise en développement de marque, excellence du réseau de distribution et relation client sur des marchés clés. Il occupait récemment le poste de directeur général chez Prada.

Il a auparavant occupé des postes de direction chez LVMH et Richemont en Asie, en Amérique et en Europe, où il a conduit des initiatives d'expansion et de transformation opérationnelle.

Valeurs associées

KERING
247,7500 EUR Euronext Paris -2,98%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
147,2 -17,09%
CAC 40
8 146,59 -0,45%
Pétrole Brent
97,16 +4,13%
HAFFNER ENERGY
0,327 +19,34%
2CRSI
57,4 +11,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank